الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النائب العام يحيل 237 قضية غسيل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام

النائب العام
النائب العام

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية غسيل أموال خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسيل الأموال 

 وباشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت:  ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)،  ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)،  ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)،  ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).


وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.

يأتي ذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة جريمة غسل الأموال النائب العام المستشار محمد شوقي نيابة الشئون الاقتصادية محاكم الجنايات الاقتصادية

مواد متعلقة

ضبط تاجر أسلحة نارية غسل 31 مليون جنيه فى أسيوط

حصيلة تجارة العملة، إحالة 4 أشخاص للجنايات بتهمة غسل 50 مليون جنيه

ads

الأكثر قراءة

حقيقة غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه بسبب المرض

ألقياه من أعلى جبل المقطم، حكاية سائق دفع حياته ثمنا لسيارته في المطرية

قرار جمهوري جديد بشأن قرض بمبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، العثور على جثة عربي بأحد الفنادق

أخبار مصر: أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون، خريطة جديدة للمحاصيل بسبب الظروف المناخية، السعودية تحظر دخول مكة خلال موسم الحج

البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب

أسعار السمك اليوم، المكرونة السويسي بـ 130 جنيهًا في سوق العبور

مصدر بالأهلي يكشف الاسم الأقرب لخلافة كولر مؤقتًا

خدمات

المزيد

الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17700 جنيه اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

طريقة إضافة أكثر من حساب بنكي عبر تطبيق InstaPay

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أحكام الموالد وتشبيه أفعالها بمناسك الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

عضو هيئة كبار العلماء: التجديد له شروط ومعناه الاستدلال على العقيدة الثابتة بالكتاب والسنة

ماذا تفعل المرأة حين يتهمها زوجها بالزنا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية