جمال سليمان: شعرت بالحزن لهجوم الجمهور عليَّ وتجاهلهم تكريمي

تعرض الفنان جمال سليمان لهجمة شرسة بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتحدث بطريقة غاضبة إلى إحدى السيدات التي طلبت التقاط صورة تذكارية معه أثناء تكريمه بمهرجان جمعية الفيلم المصري، حيث اتهمه البعض بالتكبر والتعالي على الجمهور وسوء معاملته لمحبيه، وهذا ما جعله يخرج عن صمته ويكشف بعض التفاصيل الخاصة بعلاقته بالجمهور المصري.

وقال جمال سليمان في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إنه لم يتوقع يومًا أن يصدق البعض أنه يتعامل مع الجمهور بنوع من التعالي والتكبر، خاصة الجمهور المصري، الذي تربطه به علاقة خاصة للغاية، فهو صاحب الفضل في النجومية التي حققها والنجاح الذي وصل إليه، فكان المشاهد المصري على وجه الخصوص نعم الرفيق في رحلته الفنية ونجاحاته التي حققها.

تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المتلقي

وأضاف سليمان أنه يعلم جيدًا مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المتلقي، وفي بعض الأحيان يستخدمها البعض لتغيير الحقائق، لكنه دائمًا ما يراهن على وعي جمهوره في التفريق بين الحقيقة والكذب، إلا أن مقطع الفيديو الذي انتشر له مؤخرًا وهو يتحدث بحرارة مع إحدى المعجبات مترجيًا إياها الابتعاد عنه، قد تسبب في غضب البعض، بالرغم من أن المقطع مجتزأ ولم يوضح الحقيقة كاملة.

وأضاف سليمان أنه بالطبع لن يتعامل بهذه الطريقة ولن يصل إلى هذه الدرجة من التحفز تجاه سيدة، إلا إذا صدر منها تصرفات اضطرته إلى ذلك، وبعيدًا عن ما فعلته تلك السيدة، فهو لم يسئ إليها وكل ما فعله أنه توسّل إليها بالابتعاد عنه.

وعبر جمال سليمان عن حزنه لاهتمام الجمهور بذلك الموقف المذكور، وتركهم الحدث الأساسي وهو تكريمه عن مجمل أعماله من مهرجان جمعية الفيلم المصري، الذي يعد من أهم وأعرق المهرجانات السينمائية في مصر.

مسلسل "أهل الخطايا"

وتطرق جمال سليمان في حديثه مع "فيتو" إلى مشاركته في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "أهل الخطايا" الذي شارك في بطولته مع رانيا يوسف وسوسن بدر وأشرف زكي، حيث أكد أن حبه للدراما المصرية يجعله حريصًا على التواجد دائمًا كل عام بمسلسل جديد، إلا أن الظروف في بعض الأحيان تمنعه من ذلك، خاصة إذا لم يجد سيناريو جيدًا يحمل مضمونًا حقيقيًا ورسالة نافعة، إلا أنه وجد ذلك في مسلسل "أهل الخطايا"، الذي تلقى ردود أفعال إيجابية من الجمهور على ذلك العمل.

وكشف سليمان أنه يعترف بتقصيره في تقديم أعمال سينمائية بنفس الكم والكيف الذي قدم به أعمالًا في الدراما التلفزيونية، لكن يبدو أن الدراما هي التي رحبت به بشكل أكبر، بالرغم من اعتزازه الكبير بمشاركته السينمائية في أعمال كان أبطالها كبار النجوم مثل محمود عبد العزيز ونور الشريف وآخرين.

عودة جمال سليمان إلى سوريا

أما عن عودته إلى سوريا بعد سنوات من الغياب، فقد أكد سليمان أنها من أهم اللحظات التي مرت عليه في حياته، فقد وجد ترحيبًا كبيرًا من الجمهور السوري، الذين حملوه على الأعناق وعبروا له عن سعادتهم الكبيرة بقدومه وعودته إلى وطنه الحبيب سوريا، لذلك فلم يستطع حتى الآن التعبير عن تلك اللحظات الرائعة التي أشبعت عينيه برؤية تراب وطنه الذي حُرم منه لسنوات.

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