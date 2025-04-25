موسكو تتهم الاستخبارات الأوكرانية بقتل ضابط كبير في الجيش الروسي

اتهمت روسيا، اليوم الجمعة، الاستخبارات الأوكرانية بقتل جنرال روسي قرب موسكو، عبر استخدام قنبلة.

جاء ذلك الاتهام مع تصاعد وتيرة هذه الهجمات في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وتأتي تفاصيل الحادث عندما أعلنت أكبر جهة للتحقيقات الجنائية في روسيا الجمعة مقتل ضابط كبير في الجيش إثر انفجار سيارة مفخخة.



بينما ذكرت لجنة التحقيق الروسية أن الليفتاننت جنرال ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الروسية، لقي حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت داخل سيارته خارج العاصمة موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "هناك أسباب للاعتقاد أن الاستخبارات الأوكرانية ضالعة في هذه الجريمة.



ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقتل موسكاليك بـ"الهجوم الإرهابي".

وقالت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو إن العبوة الناسفة كانت محشوة بالشظايا.



نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر احتراق سيارة في ساحة مبنى سكني.

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