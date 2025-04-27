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رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في افتتاح أمم أفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، على تشكيلة الفراعنة التي ينوي الدفع بها في مواجهة جنوب إفريقيا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 يونيو المقبل.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

الدفاع: محمد عاطف وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمود لبيب.

الوسط: أحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

الهجوم: عمر خضر وأحمد شرف ومحمد زعلوك.

قائمة منتخب مصر في أمم افريقيا للشباب، فيتو
قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا للشباب، فيتو

منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا

يفتتح منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا بملاقاة منتخب جنوب إفريقيا على ملعب استاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، سيراليون، زامبيا، وتنزانيا.

ويتأهل إلى دور الثمانية من البطولة المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة بين مصر وجنوب إفريقيا، في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة بى ان سبورت 8 HD، كونها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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