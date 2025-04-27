تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، البروفة النهائية للترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها، غدًا وذلك عقب اعتذار كوت ديفوار عن تنظيم البطولة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن استضافة مصر لهذا الحدث القاري الكبير يعكس قوة الدولة وريادتها في تنظيم البطولات الكبرى، حيث أن أجهزة الدولة تسخر إمكاناتها لخروج البطولة في أبهى صورة تليق بمكانة مصر القارية والدولية.

أشرف صبحي يتابع البروفة النهائية لاستضافة أمم أفريقيا تحت 20 عاما

وأوضح الوزير أن الاستعدادات تتواصل على قدم وساق في مختلف القطاعات من أجل تقديم نسخة استثنائية من البطولة، داعيًا إلى تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، ورفع درجة الجاهزية إلى أقصى المستويات، لضمان نجاح الحدث وتعزيز فرص منتخب مصر للشباب في التألق.

أشرف صبحي يتابع البروفة النهائية لاستضافة أمم أفريقيا تحت 20 عاما

وأشار الوزير إلى أن تنظيم البطولة يأتي استكمالًا لمسيرة النجاحات الرياضية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الملاعب والمنشآت على أتم الاستعداد لاستقبال شباب القارة في عرس كروي قاري مبهر.



أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بشبرا

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عددا من المشروعات الجديدة بمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الافتتاح أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تقدم أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية.

أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير بمركز التنمية الشبابية بشبرا

وأوضح الوزير أن مركز التنمية بشبرا الخيمة يُعد نموذجًا ناجحًا لما يجب أن تكون عليه مراكز الشباب الحديثة، بفضل ما حققه من جذب للشباب والعائلات وتحقيق عوائد استثمارية متميزة، مشيدًا بجهود القائمين على تطويره.

أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير بمركز التنمية الشبابية بشبرا

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، إيمانًا بدورها المحوري في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة.

أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير بمركز التنمية الشبابية بشبرا

وتضمن برنامج الافتتاح تدشين مركز التخاطب لذوي الهمم، الذي يقدم خدماته بالمجان ومزود بأحدث الأجهزة والأخصائيين المتخصصين، بالإضافة إلى افتتاح قاعة مناسبات جديدة، ومنطقة ملاهي حديثة للأطفال، وتطوير شامل لحمامات السباحة، وصالات الألعاب والمنازلات، وصالة الاسكواش، والجيم.

كما قام الوزير والمحافظ بتفقد مشروع الطاقة الشمسية المقام أعلى المبنى الإداري بالمركز، وأعمال تطوير القاعة الكبرى، بالإضافة إلى المباني الخارجية، مشيدًا بتوظيف تكنولوجيا الطاقة النظيفة ضمن منظومة التطوير بما يحقق كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف المستقبلية.

واطلع الدكتور أشرف صبحي والمهندس أيمن عطية، على عدد من المشروعات الاستثمارية المقترحة، والتي تتضمن إقامة مركز طبي متكامل، وممشى ترفيهي للعائلات، فضلًا عن مشروعات تستهدف دعم الشباب وربات البيوت من خلال أنشطة تدريبية وخدمية متنوعة.

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