برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدف بيدري بالشوط الأول في كأس ملك إسبانيا (فيديو وصور)

كلاسيكو الأرض، تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما الآن على ملعب "لا كارتوخا" في إطار نهائي كأس ملك إسبانيا.

أحرز بيدري هدف فريق برشلونة الأول في شباك نظيره ريال مدريد في الدقيقة 28.

وسجل بلينجهام هدفا لريال مدريد لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

"بإمكانك معرفة الناجحين من البداية" 😮‍💨



فارس عوض مجنون!

pic.twitter.com/lJ4HJ9tGta — عمرو (@bt3) April 26, 2025

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

وسبق أن التقى ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدور الأول من الموسم الحالي من الدوري الإسباني، حيث فاز الفريق الكتالوني بأربعة أهداف دون رد.

كما التقى الفريقان في نهائي السوبر الإسباني، مطلع العام الحالي، حيث فاز برشلونة بخمسة أهداف لهدفين.

وتأهل ريال مدريد بشق الأنفس إلى المباراة النهائية بعدما فاز على ريال سوسيداد، في نصف النهائي، بنتيجة 5/4 (مجموع مباراتي الذهاب والإياب).

وأطاح برشلونة بخصمه أتلتيكو مدريد من نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا بعدما فاز بنتيجة 5/4 (مجموع مباراتي الذهاب والإياب).

حكام مباراة برشلونة وريال مدريد



وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين الحكم ريكاردو دي بورجوس لإدارة المباراة النهائية بين برشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا، ويشرف على تقنية الفيديو المساعد الحكم بابلو جونزاليس فويرتيس.

أزمة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا



وأثار ريال مدريد خلال الساعات القليلة الماضية وترددت أنباء عن انسحابه أمام برشلونة الحكام حيث طالبت بتغيير طاقم التحكيم، اعتراضًا على تصريحات ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا، حكم الساحة، وجونزاليس فويرتيس، الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو "VAR"، بعدما انتقدا هجوم قناة النادي الملكي على الحكام.

وقرر ريال مدريد مقاطعة الفعاليات التي تسبق المباراة، وتشمل المؤتمر الصحفي وتدريبات ما قبل المباراة، احتجاجًا على تصريحات الحكام، ورفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلبه بتغيير طاقم التحكيم، كما أشارت تقارير إلى أنه يدرس التصعيد لدرجة عدم خوض النهائي.

بيان رسمي من ريال مدريد

وتفاديًا للأزمة نشر ريال مدريد بيانًا رسميًّا نفى فيه ما تردد في وسائل الإعلام حول نيته الانسحاب من البطولة.

وقال ريال مدريد في البيان: "في ضوء الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، يُعلن نادي ريال مدريد أن فريقنا لم يفكر قط في التنازل عن خوض نهائي السبت".

وأوضح: "يُدرك نادينا أن التصريحات المؤسفة وغير اللائقة الصادرة عن الحكام المُعيّنين لهذه المباراة، والتي صدرت قبل 24 ساعة من النهائي، لا يُمكن أن تُشوّه حدثًا رياضيًا عالميًا سيشاهده مئات الملايين".

وأضاف: "احترامًا أيضًا لجميع المشجعين الذين يُخططون للسفر إلى إشبيلية، وجميع المتواجدين بالفعل في العاصمة الأندلسية".

وأتم: "يُدرك ريال مدريد أن قيم كرة القدم يجب أن تسود، على الرغم من العداء والحقد اللذين تجسّدا اليوم، مرة أخرى، ضد نادينا، من قِبل هؤلاء الحكام المُعيّنين للنهائي".

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