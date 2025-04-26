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رياضة

لوثوا الحدث، بيان رسمي من ريال مدريد بشأن انسحابه أمام برشلونة بكأس ملك إسبانيا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أعلن  نادي ريال مدريد، في بيان رسمي عدم انسحابه من لقاء الكلاسيكو اليوم أمام برشلونة، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي: ردًّا على الشائعات التي ظهرت في الساعات الأخيرة.. يعلن نادي ريال مدريد أنه لم يفكر قط في الانسحاب من لقاء اليوم.

وواصل النادي عبر بيانه: يفهم ريال مدريد أن التصريحات المؤسفة وغير المناسبة للحكام المعينين لهذه المباراة التي أدلوا بها قبل 24 ساعة من النهائي، لا يمكن أن تلوث حدثًا رياضيًّا ذا أهمية عالمية سيتابعه مئات الملايين من الأشخاص، وذلك احترامًا أيضًا لجميع المشجعين الذين خططوا للسفر إلى إشبيلية، ولكل من وصل بالفعل إلى العاصمة الأندلسية.

واختتم البيان: يفهم ريال مدريد أنه يجب أن تسود قيم كرة القدم، رغم العداء والتصريحات العدائية التي ظهرت اليوم مرة أخرى ضد نادينا من قبل الحكام المعينين للنهائي.

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