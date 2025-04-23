السياحة تختتم تلقي طلبات استكمال بيانات حجاج قرعة الحج السياحي

تختتم وزارة السياحة والآثار تلقي طلبات شركات السياحة لاستكمال بيانات حجاج الشركة على موقع وزارة السياحة والبوابة الموحدة لحجاج مصر ومنصة نسك المسار الإلكتروني تمهيدا لإصدار تأشيرات حجاج قرعة الحج السياحي للموسم الجاري.

موعد إصدار تأشيرات الحج لحجاج قرعة الحج السياحي

وأكدت غرفة شركات السياحة في خطابها الموجه لشركات السياحة: «أنه في إطار التنسيق بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار للإجراءات التنفيذية لموسم حج 1446 هجريًا، وإلحاقا للكتب الدورية رقم (94) و(98) لسنة 2025 بشأن سرعة تسليم حقائب جوازات الحجاج بمقر صندوق الحج والعمرة بالعباسية، وإنهاء كافة إجراءات الحجاج والمشرفين على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة».

وأضافت الغرفة: «أنه في ضوء عدم قيام بعض الشركات السياحية حتى تاريخه باستخراج تأشيرات الحجاج، وإدراج ورفع بيانات الحجاج وبرامجهم على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة وكذلك موقع وزارة الداخلية بوابة الحج الموحدة لحجاج مصر وعدم تسليم حقائب الجوازات، فقد تلقت الشركة خطابا من وزارة السياحة والآثار يتضمن أنه تقرر وبصورة نهائية منح شركات السياحة مهلة 48 ساعة تنتهي اليوم الأربعاء لاستكمال بيانات حجاج الشركة على موقع وزارة السياحة والبوابة الموحدة لحجاج مصر ومنصة نسك المسار الإلكتروني ومن ثم سرعة إصدار التأشيرات، وكذلك سرعة تسليم حقائب جوازات سفر الحجاج والمستندات المطلوبة وسداد التكاليف والرسوم المقررة خلال تلك المهلة».

خطوات وزارة السياحة والآثار التصعيدية ضد الشركات

وأوضحت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات غير الملتزمة بتلك التعليمات، فضلًا عن أن تلك الشركات لن يقبل منها طلبات تنظيم الحج للموسم الجديد، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة من السلطات السعودية والجهاز التنفيذي للحج، مما قد يعرض مصالح الحجاج الى مخاطرة فقد فرصة الحج، وعدم إصدار التأشيرات، وطالبت الشركة بسرعة إنهاء جميع الإجراءات المشار اليها خلال المهلة الممنوحة.

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