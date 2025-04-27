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اقتصاد

طرح جديد في موديلات 2026، أسعار ومواصفات سيارات بيجو 5008 الجديدة بمصر

بيجو 5008، فيتو
بيجو 5008، فيتو

سيارات بيجو، استقبلت السوق المصرية خلال الأيام الماضية واحدة من أهم السيارات الرياضية وهى بيجو 5008 موديل 2026 لتنضم لقوائم السيارات المطروحة لعام 2026، المستوردة من الخارج، وتتوفر بجميع المعارض الرسمية لسيارات بيجو.

أسعار بيجو 5008 الجديدة في مصر 


وحدد الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو أسعار السيارة الجديدة بيجو 5008 الجديدة فى السوق المصرية نرصدها بالمواصفات فى التقرير التالى بعدما كثر البحث عنها على مؤشرات البحث جوجل وهى كالتالي:

أول فئة أللور 2 مليون و424 ألفا و990 جنيه

ثاني فئة جي تي 2 مليون و674 ألفا و990 جنيه

مواصفات محركات سيارات بيجو 5008 الشكل الجديد


حصلت سيارات بيجو على  بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو بقوة 180 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بالاضافة إلى ذلك زود الجيل الجديد من السيارة على التصميم الصندوقي من السابق لزيادة السعة الداخلية للسيارة مع شاشة 21 بوصة في أعلى لوحة القيادة وشاشات 10 بوصة وسيتم عرض مواصفات السيارة بالكامل.

 

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