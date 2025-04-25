أسعار سيارات أوبل جراند لاند بعد زيادة أبريل

أسعار سيارات أوبل..ارتفعت لأول مرة أسعار سيارات أوبل في السوق المحلي جراند لاند موديل 2025، المستورد من الخارج وبلغت قيمة الزيادة نحوً100 ألف جنيه.



أسعار سيارات أوبل جراند لاند



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات أوبل جراند لاند في السوق المصري خلال شهر أبريل ونرصد الزيادة السعرية في السطور التالية:-



يصل سعر الفئة الأولى هاي لاين إلي مليون و949 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و849 ألفا و990 جنيها.



يصل سعر ثاني فئة توب لاين 2 مليون و49 ألف جنيه و990 جنيه بدلًا من مليون و949 ألفا و990 جنيها.



توب لاين بلس بسعر 2 مليون و199 ألفا و990 جنيها بدلًا من 2 مليون و99 ألفا و990 جنيها.





مواصفات محرك سيارات أوبل جراند لاند الجديدة

زودت سيارات أوبل بمحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة إجمالية 180 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر. وتعمل السيارة بالجر الامامي، كما يتوفر للسيارة وضعيات قيادة ثلاثة تتضمن إيكو ونورمال وسبورت. كما يتوفر لها ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.







حصلت السيارة علي تجهيزات إضافية تشمل فتحة سقف بانورامية وباب حقيبة خلفي كهربائي. وتزيد الفئة الثالثة في التحكم الكهربائي في المقاعد الأمامية مع التبريد والتسخين وتحذير من السيارات المارة في الخلف ومراقبة النقاط العمياء وشاشة عرض على الزجاج الأمامي.



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