السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار سيارات أوبل جراند لاند بعد زيادة أبريل

سيارات
سيارات

أسعار سيارات أوبل..ارتفعت لأول مرة  أسعار سيارات أوبل في السوق المحلي جراند لاند موديل 2025، المستورد من الخارج وبلغت قيمة الزيادة نحوً100 ألف جنيه.
 

أسعار سيارات أوبل جراند لاند
 

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات أوبل جراند لاند في السوق المصري خلال شهر أبريل ونرصد الزيادة  السعرية في السطور التالية:-


يصل سعر الفئة الأولى هاي لاين إلي مليون و949 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و849 ألفا و990 جنيها. 
 

يصل سعر ثاني فئة توب لاين 2 مليون و49 ألف جنيه و990 جنيه بدلًا من مليون و949 ألفا و990 جنيها.
 

توب لاين بلس بسعر 2 مليون و199 ألفا و990 جنيها بدلًا من 2 مليون و99 ألفا و990 جنيها. 



مواصفات محرك سيارات أوبل جراند لاند الجديدة

 

زودت سيارات أوبل بمحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة إجمالية 180 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر. وتعمل السيارة بالجر الامامي، كما يتوفر للسيارة وضعيات قيادة ثلاثة تتضمن إيكو ونورمال وسبورت. كما يتوفر لها ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات. 



حصلت السيارة علي تجهيزات إضافية تشمل فتحة سقف بانورامية وباب حقيبة خلفي كهربائي. وتزيد الفئة الثالثة في التحكم الكهربائي في المقاعد الأمامية مع التبريد والتسخين وتحذير من السيارات المارة في الخلف ومراقبة النقاط العمياء وشاشة عرض على الزجاج الأمامي. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار أوبل جراند لاند السوق المحلي السوق المحلي المصري السوق المصرى اسعار سيارات
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يحسم رحيل كولر ومصطفى عبده يكشف تفاصيل عن البديل (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف أول قرار من الخطيب بعد الخروج الإفريقي

مصدر: محمد شوقي الناجي الوحيد من مذبحة الجهاز الفني المرتقبة

سيد عبد الحفيظ يرد على أنباء اقترابه من العودة إلى منصبه مديرا للكرة بالأهلي (فيديو)

الدفع بـ 19 سيارة إسعاف وإطفاء، حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية (فيديو وصور)

زلزال يضرب الجزيرة، الاستغناء عن 5 لاعبين وغرامات تاريخية بعد الخروج الأفريقي

بكاء محمد عبد المنعم بعد تعرضه لإصابة قوية أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

بيراميدز وصن داونز، موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

37 ألف دولار للطن، سعر القصدير بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

تفسير حلم صيد الصقر في المنام وعلاقته بتحقيق المكاسب المالية

حكمها وفضلها، كل ما تريد معرفته عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية