محافظ الإسكندرية يقوم بجولة مفاجئة على شواطئ العجمي

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة مفاجئة على شواطئ العجمي لمتابعة مدى استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال المصطافين، شملت شواطئ؛ الدخيلة الشرقي، وبليس 2 المميز، وبليس1، والبيطاش المميز، وشيراتون الهانوفيل، والهانوفيل الخدمة، وشاطئ جمعية درويش، وشهر العسل، وشهرزاد. وذلك في إطار استعدادات الإسكندرية لاستقبال صيف 2025.

وخلال الجولة، أمر محافظ الإسكندرية بالإزالة الفورية لجميع التعديات والإشغالات والأكشاك المخالفة التي تشوه المظهر العام للشواطئ، بالإضافة إلى الالتزام التام بتصميم موحد يعكس الهوية البصرية للمحافظة.

وكلف الفريق أحمد خالد السكرتير العام المساعد بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي العجمي، وذلك لوضع ترسيم لحدود الشواطئ بنطاق العجمي، والعمل على استغلال المساحات الشاطئية غير المستغلة والاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية وسياحية تخدم رواد الشواطئ.

كما كلّف محافظ الإسكندرية رئيس حي العجمي بمتابعة أعمال ترميم واجهات العقارات المتهالكة المطلة على شواطئ العجمي، وسرعة الانتهاء منها نظرًا لخطورتها، مع تحرير محاضر فورية لأي تعديات. بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، لضمان الانتهاء جاهزية الشواطئ لاستقبال المصطافين وتوفير حزمة من الخدمات الجاذبة لضمان خروج موسم الصيف بشكل حضاري.

وفي سياق متصل، كلف محافظ الإسكندرية رئيس حي العجمي بتنفيذ الإزالة الفورية لإحدى العقارات الآيلة للسقوط الكائنة بميدان البيطاش، والصادر لها قرار إزالة وهدم حتى سطح الأرض ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

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