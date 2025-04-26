الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

غدا، أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بالاعتداء على زميله بمشرط أمام المدرسة بالبدرشين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة الجيزة، غدا، أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بالاعتداء على زميله أمام المدرسة، عقب نهاية الامتحان، بسبب رفض المجني عليه السماح له بالغش منه داخل لجنة الامتحان بالبدرشين.

 

بداية الواقعة.. رفض للغش ينتهي باعتداء دموي

 بدأت الحادثة عندما طلب الطالب المعتدي، من زميله أن يسمح له بالغش في الامتحان، إلا أن الأخير رفض ذلك بشكل قاطع، وهذا الرفض لم يرقْ للطالب المعتدي، الذي توعد بالانتقام بعد انتهاء اليوم الدراسي.


وفور خروج الطالب المجني عليه من المدرسة، تفاجأ بانتظار الطالب المعتدي برفقة والده عند بوابة المدرسة، إذ قام الأب بالإمساك بالطالب وربطه، بينما أتاح لابنه الفرصة للاعتداء عليه باستخدام مشرط حاد، ما تسبب في جروح عميقة في وجهه استلزمت تدخلًا جراحيًّا عاجلًا، بـ27 غرزة بالبدرشين.

 

محضر رسمي والشرطة تلاحق الجناة

وعقب الحادث، تقدم والد الطالب المجني عليه ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة البدرشين، مطالبا بسرعة ضبط المعتدي ووالده اللذين لاذا بالفرار بعد ارتكاب الواقعة.

 

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شرطة البدرشين مركز شرطة البدرشين محكمة الجيزة
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