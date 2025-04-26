رئيس الشيوخ يشارك في فعاليات منتدى الحوار البرلماني "جنوب – جنوب" بالمغرب

يشارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في أعمال الدورة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، الذي تُعقد فعالياته خلال الفترة من 26 أبريل إلى 1 مايو 2025، بالمملكة المغربية.

وفد من مجلس الشيوخ يصل المغرب

ويضم وفد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كلًا من المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، والنائبين أكمل الله فاروق، ونهى الشريف.

استقبال رسمي لوفد مجلس الشيوخ في المغرب

ووصل اليوم، وفد مجلس الشيوخ، إلى المملكة المغربية، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم مطار الرباط سالم بن مسعود وحسين حداد، عضوا مكتب مجلس المستشارين المغربي، إلى جانب السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف.

واستقبل الوفد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين المغربي، حيث أقام مأدبة غداء بمنزله على شرف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري.

تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر ودول الجنوب

وتأتي مشاركة مجلس الشيوخ المصري في المنتدى في إطار تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين دول الجنوب، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية والتشريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.