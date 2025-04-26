الأحد 27 أبريل 2025
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سياسة

رئيس الشيوخ يشارك في فعاليات منتدى الحوار البرلماني "جنوب – جنوب" بالمغرب

استقبال رئيس الشيوخ
استقبال رئيس الشيوخ في المغرب، فيتو

يشارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في أعمال الدورة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، الذي تُعقد فعالياته خلال الفترة من 26 أبريل إلى 1 مايو 2025، بالمملكة المغربية.

وفد من مجلس الشيوخ يصل المغرب

ويضم وفد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كلًا من المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، والنائبين أكمل الله فاروق، ونهى الشريف.

استقبال رسمي لوفد مجلس الشيوخ في المغرب

ووصل اليوم، وفد مجلس الشيوخ، إلى المملكة المغربية، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم مطار الرباط سالم بن مسعود وحسين حداد، عضوا مكتب مجلس المستشارين المغربي، إلى جانب السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف.

واستقبل الوفد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين المغربي، حيث أقام مأدبة غداء بمنزله على شرف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري.

تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر ودول الجنوب

وتأتي مشاركة مجلس الشيوخ المصري في المنتدى في إطار تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين دول الجنوب، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية والتشريع.

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