الأربعاء 05 مارس 2025
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سياسة

تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ ونظيره الإسباني

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس  بيدرو رولان رئيس مجلس الشيوخ الإسباني والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حاليا.

وتأتى الزيارة تلبية لدعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  لتوطيد أواصر التعاون البرلمانى بين المجلسين.

ورحب المستشار "عبد الرازق" بنظيره الإسباني، مؤكدا على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا وحرص مجلس الشيوخ  على تدعيم العلاقة الثنائية مع مجلس الشيوخ الاسباني، معربا  للوصول بها إلى أعلى المستويات لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين فى مختلف المجالات.

رئيس مجلس الشيوخ المصرى

وثمن رئيس مجلس الشيوخ المصرى الموقف الإسباني الداعم للقضايا العربية فى البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي وغيرها من المحافل الدولية مشيدا بموقف إسبانيا من القضية الفلسطينية القائم على ضرورة احترام القانون الدولى والأعراف الدولية. 

رئيس مجلس الشيوخ الإسباني

من جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني عن سعادته بتواجده فى مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تعبر عن تقديره والوفد المرافق له  لمصر ودورها التاريخي فى المنطقة.

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مؤكدا عن أمنيته بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين المجلسين فى الفترة القادمة للوصول بالعلاقات بينهما إلى آفاق أرحب.

جهود مصر ودورها  بقيادة الرئيس السيسي لإحلال السلام

وأشاد "رولان" بجهود مصر ودورها  بقيادة الرئيس السيسي لإحلال السلام  والاستقرار بالمنطقة منوها بدورها  الهام فى إنفاذ المساعدات لأهالي غزة ورؤيتها فى إعمار قطاع غزة وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المجلسين.

رئيس لجنة حقوق الإنسان 

وحضر اللقاء النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ؛ المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس،  النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، النائب محمد منظور والسفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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