رئيس محلس النواب المصرى يلتقى رئيسة مجلس الشيوخ الاوزبكية فى طشقند (صور)

شارك وفد مصري برلمانى برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، في الدورة الـ 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقدها خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل المقبل، في طشقند.



وكانت رئيسة مجلس الشيوخ الاوزبكية تانزيله ناربايوفا، قد زارت في نوفمبر عام 2022، وبمشاركة رئيسة لجنة مجلس الشيوخ ملكة قادرخانوفا في ديسمبر عام 2023.

كما نُظمت زيارات لقادة وممثلين عن البرلمان المصري لأوزبكستان من بينها مشاركة وكيل رئيس مجلس الشيوخ المصري فيبي فوزي، في منتدى المرأة الآسيوية، الذي عقد يومي 13 و14 مايو عام 2024 في سمرقند.



كما سيشارك رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، على رأس وفد برلماني في الاجتماعات الـ 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والمقرر عقدها في جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري.



ومن المقرر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة رئيسية أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، كما سيشارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي يسبق اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي؛ بهدف تنسيق المواقف العربية تجاه البنود المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد، وسيشارك كذلك في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والمؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم الخميس، بأنه من المقرر أن يعقد اليماحي، على هامش هذه الاجتماعات، عددًا من اللقاءات الثنائية، تشمل رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان، وهو المجلس المستضيف للاجتماعات، إضافة إلى لقاء مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، والأمين العام للاتحاد وبعض الشخصيات البرلمانية الأخرى.

كما سيشارك أعضاء وفد البرلمان العربي في اجتماعات منتدى النساء البرلمانيات، واجتماعات اللجان الدائمة بالاتحاد، والتي تشمل لجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولجنة شؤون الأمم المتحدة.

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