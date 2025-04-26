السبت 26 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

شوفت الموت بعيني، راندا البحيري تكشف تفاصيل تعرضها لتسمم حاد بسبب بلبن (فيديو)

الفنانة راندا البحيري،
الفنانة راندا البحيري، فيتو

كشفت الفنانة راندا البحيري، كواليس تعرضها لتسمم حاد في أبو ظبي بدولة الإمارات، بسبب تناولها وجبة من أحد فروع "بلبن".

 

تفاصيل إصابة راندا البحيري بتسمم حاد

وقالت راندا البحيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"منذ أسابيع كنت في إمارة أبو ظبي، وأكلت حاجات من بلبن، وكانت أول مرة في حياتي أكل الحاجة دي، وبعد الأكل بحوالي 8 ساعات اتنقلت للمستشفى لأني أصبت بتسمم حاد وحالة إعياء شديدة وسخونية جامدة وكنت بترعش، وبعد فترة قالولي الحمد لله قدرنا نلحقك".

 

 

راندا البحيري: كنت هموت بسبب بلبن 

وأضافت:"التسمم وصل للدم لدرجة إن كان فيه فتحات في جسمي بدأت تطلع صديد لونه أبيض، والموضوع كان كبير وشوفت الموت بعيني، ومن وقت الموضوع كلمت حد من الناس بالشركة كلموني وقلت لهم اللي حصل ليا علشان يتكفلوا بعلاجي لأني معنديش تأمين في الإمارات ولكنهم تجاهلوا رسالتي ودي حاجة سيئة جدا".


ولفتت:"حصلت على أدوية واتعلق ليا محاليل كتير وقعدت 15 يوما اتعافي ولما رجعت القاهرة عرفت إنه تم تشميع محلاتهم في مصر"
 

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