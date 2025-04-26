السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

متورط بجرائم حرب، الشرطة السورية تلقي القبض على لواء في نظام الأسد

عناصر من الأمن العام
عناصر من الأمن العام السوري، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان صادر عنها  اليوم السبت، عن  القبض على لواء في النظام السابق، متورط بجرائم حرب بحق الشعب السوري.

 

الداخلية السورية تعلن القبض على لواء سابق متورط  "بجرائم حرب" 


وقالت الداخلية السورية في بيانها:  إن مديرية أمن حمص ألقت القبض على المجرم اللواء "عساف عيسى النيساني"، والمتورط بجرائم حرب بحق الشعب السوري".


وأضافت الداخلية السورية في بيانها  "تقلد النيساني عدة مناصب عسكرية ميدانية من قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب إلى الإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا، مرورا بقيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، وصولا إلى تسلّمه قيادة الفرقة الثامنة ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حماة".

وذكرت الوزارة أن ما يعرف عن "المجرم النيساني، تنفيذه المباشر لسياسات القمع والإجرام والتدمير"، مشيرة إلى أنه "كان من المقربين للمجرم سهيل الحسن، والذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم بشار الأسد، حيث شكل أحد أذرعه الإجرامية في الميدان".

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الشعب السورى جرائم حرب إدلب بشار الأسد

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