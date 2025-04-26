السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

صندوق النقد الدولي والسعودية يحددان 3 أولويات في مرحلة إعادة إعمار سوريا

سوريا،فيتو
سوريا،فيتو

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار.

وكشفت جورجييفا عقب اجتماعات الربيع للجنة الدولية للنقد والمالية التي عقدت في واشنطن عن خطوات عملية تم اتخاذها بالفعل.

كما أشارت إلى عقد اجتماع تنسيقي في مدينة العلا السعودية خلال مؤتمر الأسواق الناشئة، وتشكيل مجموعة عمل دولية لدعم سوريا، وعقد اجتماع واشنطن الأخير برئاسة ثلاثية شاركت بها مع الجدعان، ورئيس البنك الدولي آجاي بانغا.

وحددت 3 أولويات للعمل في سورية هي: إعادة بناء منظومة البيانات الموثوقة، وتعزيز قدرات البنك المركزي السوري، وتطوير السياسات الضريبية لتحصيل الإيرادات.

وأشارت إلى تعيين رئيس بعثة الصندوق في سوريا، واصفة الوضع السوري بأنه "نسيج اجتماعي مجروح بعمق" بعد 14 عاما من الحرب، مشيرة إلى وجود جزء كبير من السكان حاليا في لبنان والأردن والعراق.

من جانبه، أكد الجدعان أهمية الدعم الدولي المتكامل لسوريا مع وجود حكومة سورية راغبة في التعاون، إضافة إلى دعم شركاء إقليميين مستعدين لتقديم كل ما يلزم لذلك.

واختتم الجدعان، قائلا: "الشعب السوري يستحق هذا الدعم".

 

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