في مشتول السوق، وزير التعليم يطالع كشاكيل الحصة والواجبات، ويدعو الطلاب للتركيز على علوم الحاسب

استكمالا لجولته التفقدية بمدارس محافظة الشرقية، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة مدرسة "صلاح الدين الثانوية بنين" التابعة بإدارة مشتول السوق التعليمية والتى تضم عدد ٦٢٧ طالبًا.

وزير التعليم يتابع جولته التفقدية في مدارس محافظة الشرقية بزيارة مدرسة “صلاح الدين الثانوية بنين”

وحرص الوزير محمد عبد اللطيف خلال تفقده أحد فصول الصف الأول الثانوي على إجراء حوار أبوي مع الطلاب حول طموحاتهم العلمية، ومدى استيعابهم للدروس داخل الفصل.

كما اطلع الوزير على كشاكيل الحصة والواجبات المدرسية، موجهًا الطلاب بالتركيز على مجال علوم الحاسب باعتبارها لغة العصر ومهن المستقبل.

وفى ختام جولته، أثنى الوزير على مستوى المنظومة التعليمية بالمحافظة وانضباطها، كما أثنى على مستوى الطلاب العلمي، مؤكدًا أن هذا يعكس الجهود المبذولة من قبل المعلمين والإدارة المدرسية في مختلف المدارس لتطوير العملية التعليمية.

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