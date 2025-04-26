هل يحل التقاضي الإلكتروني مشكلة الانتظار الطويل في المحاكم؟

تتجه مصر تتجه بقوة نحو التحول الرقمي في قطاعات متعددة، وكان للقضاء نصيب من هذا التغيير عبر إطلاق مبادرات "التقاضي الإلكتروني". ومع تزايد شكاوى الأسر من بطء الفصل في قضايا الحضانة، يطرح السؤال نفسه: هل يمكن للتقاضي عبر الإنترنت أن يكون خطوة جادة نحو تسريع هذه القضايا وتقليل معاناة الأطفال والأسر؟

التقاضي من الورق إلى المنصة الرقمية

تقليديًا، كانت قضايا الحضانة في مصر تمر عبر إجراءات طويلة: تقديم عرائض، إعلانات ورقية، جلسات متتالية قد تطول لشهور بسبب التأجيلات الإدارية أو غياب الأطراف.

ومع بدء العمل التجريبي لمنظومة التقاضي الإلكتروني أمام بعض محاكم الأسرة، أصبح بالإمكان تقديم الطلبات، متابعة الجلسات، والحصول على مواعيد عبر الإنترنت، مما خفف نسبيًا من وطأة الإجراءات الطويلة.

في قضايا الحضانة تحديدًا، حيث تتطلب مصلحة الطفل سرعة الحسم، يمثل هذا التطور نقلة مهمة قد تعيد رسم مشهد التقاضي الأسري في مصر.

آليات تطبيق التقاضي الالفي قضايا الحضانة

رفع الدعوى إلكترونيًا: أتيح لبعض المحامين وأطراف الدعوى تقديم صحف دعاوى الحضانة عبر المنصات القضائية، دون الحاجة للحضور الورقي.

الإخطارات الرقمية: تسعى وزارة العدل إلى تعميم الإخطار عبر البريد الإلكتروني أو رسائل المحمول بدلًا من الانتظار الطويل للإعلانات الورقية.

تيسير الجدولة: الجدولة الإلكترونية للجلسات ساعدت بعض المحاكم على تنظيم المواعيد وتجنب فوضى التأجيلات غير الضرورية.

ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك عقبات أمام تعميم التقاضي الإلكتروني في قضايا الحضانة بمصر:

عدم اكتمال البنية التحتية: بعض المحاكم ما زالت غير مهيأة بالكامل لاستقبال جميع مراحل الدعوى إلكترونيًا.

ضعف الوعي الرقمي: كثير من الأطراف، خصوصًا في المحافظات، يفتقرون للخبرة اللازمة للتعامل مع المنصات الإلكترونية.

الحاجة لضمان السرية: قضايا الحضانة ترتبط بمعلومات شخصية حساسة، مما يتطلب تأمينًا عالي المستوى لحماية بيانات الأطفال وأولياء الأمور.

هل التقاضي الإلكتروني حل عملي لقضايا الحضانة؟



حتى الآن، التجربة المصرية ما زالت في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى دعم تقني وقانوني أكبر، خاصة في قضايا الأسرة التي تمس مصير الأطفال بشكل مباشر.

ومع ذلك، يبقى التقاضي الإلكتروني بارقة أمل حقيقية لتقليل معاناة الأسرة المصرية، وتسريع حصول الأطفال على بيئة مستقرة بعيدة عن النزاعات الطويلة

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