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ثقافة وفنون

تكريم أبطال حرب أكتوبر وفناني الدراما الوطنية وإعلان الفائزين بمسابقة أنا المصري بـ هل هلالك 9 (صور)

حفل التكريم
حفل التكريم

احتفل قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في الليلة الرابعة من برنامج هل هلالك 9، بذكرى نصر العاشر من رمضان مساء اليوم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. 

أسماء المكرمين في احتفالية ذكرى نصر العاشر من رمضان 

كرمت الاحتفالية عدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ٧٣، وهم  اللواء أركان حرب إسماعيل درويش قائد مدرسة المظلات، اللواء أركان حرب محمد رضا عبدالسلام علوان، اللواء أركان حرب جمال الدين احمد عبدالعال، اللواء أركان حرب محمود سليمان عبد البر، اللواء أركان حرب سامي فضل، اللواء أركان حرب عبد العظيم محمد يوسف، اللواء اركان حرب بهاء الدين الحُريشي، عميد أركان حرب عصمت حسين حمادة، الشهيد عقيد علاء الدين محمود درويش، العقيد رمضان جاد سيد حسين.

كما كرمت احتفالية ذكرى نصر العاشر من رمضان ببرنامج هل هلالك 9، كوكبة من نجوم الفن الذين قدموا أعمالا فنية وطنية مشرفة، وهم الملحن الراحل سيد مكاوي، الفنان محمد رضوان، علاء مرسي، محمد أبو داوود، فاروق فلوكس، أحمد ماهر، عفاف شعيب، خالد زكي، أحمد بدير، والفنان أسامة عباس، بالاضافة إلى تكريم دكتورة نسرين رشدي عميد الكونسرفتوار - المعهد العالى للموسيقى، الفنانة مروة ناجي، والفنان الراحل محمد رحيم. 

توزيع جوائز مسابقة أنا المصري7

شهدت الاحتفالية إعلان وتوزيع جوائز النسخة السابعة من مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، حيث فاز بالمركز الخامس الفنانة شهد السعدني، والمركز الرابع سلمي مصطفي، أما المركز الثالث فازت به هالة غلوش، والمركز الثاني علي ألفي، وحصل على المركز الاول أحمد حسن.

ومسابقة أنا المصري، هى مسابقة سنوية تهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية من الشباب، يشارك فيها متسابقون من كافة أنحاء الجمهورية. 

كما كرم قطاع الإنتاج الثقافي  أيضا أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها السابعة، واختتمت الاحتفالية بالأغاني الفائزة بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمود وحيد بمشاركة فريق كورال هارموني. 

برنامج هل هلالك9

ويقام ضمن برنامج فعاليات "هل هلالك" فى نسخته التاسعة، يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج، بهدف الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته.

وانطلاقا من وصول الثقافة والفن لكل الأسر المصرية، توجه وزارة الثقافة هذا العام دعوة عامة للجمهور، لمشاهدة فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا، ويستقبل مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الجمهور يوميا فى الثامنة مساء حتى يوم ٢١ مارس الجاري.

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المخرج خالد جلال المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي قطاع الإنتاج الثقافي

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