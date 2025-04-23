فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانًا بمناسبة عيد تحرير سيناء

قررت القوات المسلحة فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربي بالقلعة ومتحف الزعيم جمال عبد الناصر مجانًا لاستقبال الجماهير يوم الجمعة الموافق 25 /4 /2025.

وجاء ذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء والتى توافق 25 إبريل من كل عام، وحرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته .

كما تشارك الموسيقات العسكرية فى احتفالات تحرير سيناء بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغاني والألحان الوطنية في الميادين الرئيسية إحياءً لتلك الذكرى الوطنية المجيدة.

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