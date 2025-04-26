اغنية ليدي تضع شركة حلويات شهيرة في مأزق قانوني

تقدم دفاع الملحن حسن دنيا، ببلاغ للنائب العام، ضد شركة حلويات شهيرة، يتهمها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بموكله وسرقة لحن أغنية فيلم كتكوت.



وجاء في البلاغ أن شركة الحلويات قامت باستخدام إحدى الأغاني التي لحنها حسن دنيا، وهي أغنية ليدي الشهيرة التي تم غناؤها في فيلم كتكوت.

وأضاف البلاغ أن الشركة استخدمت الأغنية في حملة دعائية للترويج عن منتج جديد لها، وبثته عبر صفحتها الرسمية على منصة تيك توك، دون الحصول على إذن أو اتفاق مع ملاك الحقوق الأدبية والمادية للأغنية من ملحن ومغن ومؤلف.

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