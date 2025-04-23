النائب العام يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

هنأ النائب العام المستشار محمد شوقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وجاء في التهنئة: “يطيب لي، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن السيدات والسادة أعضاء النيابة العامة، أن أبعث لفخامتكم بأصدق آيات التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، داعين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الرخاء والأمان والاستقرار.. حفظ الله الوطن قيادةً وأرضًا وشعبًا، ورحم الله شهداءنا الأبرار".

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