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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، المكرونة السويسي بـ 130 جنيهًا في سوق العبور

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

 تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، في السطور التالية: 

اسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 78 إلى 82 جنيهًا.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 72 إلى 76 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.
اسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 130 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 350 جنيهًا.
اسعار السمك اليوم
اسعار السمك اليوم
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 350 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
اسعار السمك اليوم
اسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد  من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو.
اسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

سعر السمك

  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 160 جنيهًا إلى 190 جنيهًا.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 110 جنيهات إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 150 جنيهًا.

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