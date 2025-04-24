الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البوري والبلطي يخالفان التوقعات وارتفاع كبير يضرب 3 أصناف

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة.

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

 تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، في السطور التالية: 

أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 78 إلى 82 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 72 إلى 76 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيه للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 130 جنيها للكيلو، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 350 جنيهًا.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 350 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد  من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو

سعر السمك

  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 160 جنيهًا إلى 190 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 110 جنيهات إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 150 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السمك أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى اسعار الاسماك اليوم اسعار السمك اليوم سعر السمك اليوم سوق العبور اسعار الكابوريا
ads

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة، زواج عرفي من تاجر مخدرات ونشاط مشبوه لفضائيات وتحويل أموال

إغلاق مطعم شهير في الجيزة وضبط صاحبه بعد العثور على لحوم فاسدة بداخله

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الفراولة والبرتقال وارتفاع الجوافة

تحرك أمني عاجل بعد فيديو المشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بمدينة نصر

هشام جمال يهدي عروسه ليلى أحمد زاهر أغنية مخصوصة بصوت الجسمي في حفل زفافهما (فيديو)

أول تعليق من شعبة الثروة الداجنة على مذبحة الفراخ البياضة لإحداث أزمة في البيض

تنبيه عاجل من البنوك لعملائها استعدادا لبدء التوقيت الصيفي

أحمد زاهر ينشر مقطع فيديو مؤثر من حفل زفاف ابنته ليلى على المنتج هشام جمال

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية