القوات المسلحة تذيع فيلم سيناء أرض التضحيات والفداء (فيديو)

بثت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية علىا اليوتيوب فيلم بعنوان “ سيناء..أرض التضحية والفداء ”، وذلك بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء.

وتضمن الفيلم كلمة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تحدث فيها عن ذكرى سيناء في القرآن الكريم مرتين، وتحدث عن عظمة سيناء في قلب كل مسلم ومسيحي بسبب الرحلات النبوية على أرضها.

كما تحدث البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية قائلا:" سيناء الممر الذي جاء من خلاله العائلة المقدسة إلى أرض مصر ".

وتحتفل مصر غدا الموافق ٢٥ أبريل الشهر الجاري بالذكرى الـ ٤٣ لعيد تحرير سيناء.

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