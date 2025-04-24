القوات المسلحة تبث أغنية "أنا سيناء" بمناسبة ذكرى التحرير (فيديو)

بثت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية عددا من الفيديوهات على قناتها الخاصة على اليوتيوب بمناسبة ذكرى تحرير سيناء منها برومو"استرداد الأرض“ وأغنية ”أنا سيناء".

وتحتفل مصر غدا الموافق ٢٥ أبريل الشهر الجاري بالذكرى الـ ٤٣ لعيد تحرير سيناء.

وبعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

وجاء نص البرقية كالتالي: “الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بالأمن والاستقرار. إن هذا اليوم المجيد من أيام الكبرياء الوطنى يمثل فى وجدان كل مصرى رمزًا لعظمة هذا الشعب الأصيل وقوة وصلابة أبنائه، وقدرتهم على صنع المستحيل لتحقيق الأهداف والغايات القومية العليا وحماية التراب الوطني.

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