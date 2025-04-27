تسليم دفعة جديدة من شقق مشروع سكن مصر

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية) بمدينة القاهرة الجديدة (مسلسل رقم (6 &7) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (3) لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى)، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 27/ 4 / 2025.

وعلى العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لـ بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

تعقد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية بمدينة النوبارية الجديدة.

وتطرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (13م2: 63م2)، و5 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (31م2: 66م2)، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع، وتعقد جلسة المزاد يوم الإثنين 28 /4/ 2025.

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لشقق ديارنا للإسكان المتوسط بمدينة حدائق العاصمة.

وبدأت الوزارة تنفيذ 2028 شقة بالمشروع بمساحات مختلفة.

أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط

وحددت وزارة الإسكان أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط كالتالي:

- القاهرة الجديدة ٢٠٠٠٠ جنيه للمتر.

- حدائق أكتوبر ١٨٩٠٠ جنيه للمتر.

- العبور الجديدة ١٨٧٠٠ جنيه للمتر

- مدينة بدر ١٨٣٠٠ جنيه للمتر

- العاشر من رمضان ١٨١٠٠ جنيه للمتر

- مدينة السادات ١٧٥٠٠ جنيه للمتر

- برج العرب الجديدة ١٧٧٠٠ جنيه للمتر

- بني سويف الجديدة ١٦٨٠٠ جنيه للمتر

- طيبة الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- غرب قنا ١٥٨٠٠ جنيه للمتر

- سوهاج الجديدة ١٦٥٠٠ جنيه للمتر

- ناصر الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- المنيا الجديدة ١٦٩٠٠ جنيه للمتر

- جدية الحجز ٢٠٠ ألف جنيه.

-مساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م2

وعلى مستوى خطوات التقديم كالتالي:

والتقديم إلكترونيًّا من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.

مساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م

وتستعرض فيتو خطوات التقديم إلكترونيًّا كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني



في حالة عدم وجود حساب حالي للعميل على الموقع يقوم العميل بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل/ الإيميل / التليفون مع العلم أن الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

إنشاء حساب على موقع البنك أثناء طرح وحدات/أراض بالمشروعات السابقة، هل يلزم إنشاء حساب جديد للحجز في المشروع الحالي/أو في حالة فقدان كلمة المرور المسجلة مسبقا؟

إذا كان قد سبق انشاء حساب على الموقع الإلكتروني خلال الطرح بالمشروعات السابقة، فيمكن استخدام هذا الحساب لحجز المشروع الحالي وذلك بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، وفي حالة فقد كلمة السر يتم إتباع الخطوات التالية:-

1. الدخول على الموقع والضغط على دخول مستخدم حالي.



2. الضغط على نسيت كلمة المرور أرسل كلمة مرور جديدة.



3. إعادة إدخال الرقم القومي ورقم المحمول والبريد الإلكتروني إن وجد (مع مراعاة إدخال نفس البيانات المسجلة في بداية التسجيل كمستخدم جديد).



4. التأشير داخل المربع الموجود أمام أنا لست برنامج روبوت الضغط على كلمة إرسال لتصل رسالة بكلمة المرور يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة (افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة وكلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة الي احد الرموز من اختيار المتقدم مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطي ثلاث محاولات ومن ثم يمكن الدخول واستخراج رقم استمارة خاص بالمشروع الجديد بموجب نفس الحساب.

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