القومي للكبد يكشف فائدة تناول السمك مرتين أسبوعيا

كشف الدكتور محمد عبدالوهاب الأبجيجي، رئيس فريق زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، الفائدة الصحية من تناول الأسماك.

نصيحة الغذاء والدواء الأمريكية

وأكد، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجمعية القلب الأمريكية أكدا أهمية الأسماك لصحة الإنسان، حيث دعوا إلى تناول وجبة من السمك مرتين أسبوعيًا.

فوائدة عديدة لتناول الأسماك

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي، بقناة “الشمس”، أن الأسماك مصدر غني بالبروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم واليود والدهون غير الضارة وهي مفيدة للجسم وتُحسن مستوى الدهون النافعة وتُقلل من الدهون الضارة، وهو مفيد لصحة مرضى القلب.

ولفت إلي أن هناك توصيات بتناول السمك مرتين أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن الأسماك المُملحة ليست ضارة إلا لو تم الإفراط في تناولها بشكل كبير، فالاعتدال في تناولها في شم النسيم أو أي مناسبة شىء مفيد.

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