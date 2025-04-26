انطلاق موسم صيد الأسماك في بحيرة البردويل بشمال سيناء

انطلقت اليوم السبت أعمال صيد الأسماك في بحيرة البردويل في محافظة شمال سيناء بعد توقف 3 أشهر، هي فترة المنع داخل البحيرة لتكاثر الزريعة ونموها.

انطلاق موسم صيد الأسماك

وتتوقف أعمال الصيد فترة زمنية طويلة لنمو الأسماك وتكاثرها، بالإضافة إلى أعمال التطهير في البحيرة المائية التي امتدت إلى 165 ألف فدان.



وانطلق الصيادون ومراكبهم داخل بحيرة البردويل لبدء موسم صيد وفير حيث يبلغ طول البحيرة حوالي 130 كيلومترًا، وتتصل بالبحر المتوسط عن طريق بوغاز على ساحل بحر شمال سيناء.

ويوجد على ضفاف البحيرة ثلاثة مراسي هي اغزيوان، والنصر، والتلول، ومن هذه المراسي تنطلق مراكب الصيد.

كانت إدارة بحيرة البردويل أصدرت تعليمات خلال الفترة الماضية بعد عقد مؤتمر مع جميع رؤساء جمعيات شمال سيناء وجميع التجار وتم الاتفاق على الآتي:

١ - يتم فتح تصاريح الرجلية من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٤ والتقديم غير مقيد بأعداد محددة.

٢- يتم إستخراج تصاريح طوارئ يومي بدون رسوم للسماح بدخول عربة إضافية.



٣ - تم الاتفاق على أن الوزن الصافي للبرنيكه الواحدة والثلج الموجود بها ٣,٥ كجم.



٤ - تم الاتفاق على تركيب مواتير للبواصات لمدة أسبوع للتجربة ورؤية النتائج



٥ - تم فتح منفذ بيع قطع غيار بحرية بسعر الجملة.



٦ - يتم عمل مؤتمر شهري لرؤساء الجمعيات لمناقشة كل ما يخص البحيرة.

٨ ـ مزاد بيع السمك حر وغير مقيد بشخص أو بتاجر



٩ - جميع الحرف مسموح بها طالما لم تخالف قوانين الصيد بالبحيرة عدا ( الجر - الكلسه) .

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