تفاصيل اجتماع لجنة حصر أصول مديرية التضامن بالدقهلية

استعرضت الدكتورة هالة عبدالرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية سبل استغلال الأصول غير المستغلة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة حصر الأصول الخاضعة لولاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتمت مناقشة سبل الاستفادة منها، ودراسة آلية إدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية، ورفعها لوزارة التضامن الاجتماعي لدفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد، وفق رؤية التنمية المستدامة 2030.

سبل تنمية الموارد من خلال تحديد الأصول غير المستغلة

وخلال الاجتماع في تضامن الدقهلية تمت مناقشة سبل تنمية الموارد من خلال تحديد الأصول غير المستغلة على مستوى الإدارات الاجتماعية واستثمارها بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية واستغلال أصول وزارة التضامن الاجتماعي، وتم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لها، وإجراء عمليات الحصر الميداني والرفع المساحي.

حصر جميع المستندات ومحاضر تسليم مباني حياة كريمة وتسجيلها علي منظومة املاك وزارة التضامن

كما استعرضت اللجنة ماتم انجازه وتنفيذ توصيات الاجتماع الأول من حصر جميع المستندات ومحاضر تسليم مباني حياة كريمة وتسجيلها علي منظومة املاك وزارة التضامن الاجتماعي.

الأصول غير المستغلة تمثل فرصة لتعزيز موارد وزارة التضامن الاجتماعي



ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة عبد الرازق،أن الأصول غير المستغلة تمثل فرصة لتعزيز موارد وزارة التضامن الاجتماعي والدولة المصرية، مما يسهم في تنفيذ مشروعات حيوية تعود بالنفع على أبناء محافظة الدقهلية بالشراكة مع القطاع الخاص، سواء من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب أو خفض معدلات البطالة،أو توجية طاقة الشباب الي النشاط الرياضي الإيجابي فضلا عن تنفيذ المشروعات الخدمية.

جاء الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة محمد عز الدين وكيل المديرية، أيمن فتوح مدير المكتب الفني، احمد الشوبكي مدير الإدارة الاستراتيجية، رضا علي مدير العلاقات العامة، راندا عبد الهادي مدير مركز المعلومات، السعيد محمد السعيد اخصائي الرقابة والمتابعة.

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