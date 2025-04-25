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وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن تدخلات " تكافل وكرامة" في شمال وجنوب سيناء

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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 تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن التدخلات والجهود التي يقدمها برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في محافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ 43 لتحرير سيناء.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي عددا من المشروعات التنموية في محافظتي شمال وجنوب سيناء من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والاستثمار في البشر.

 

عدد المستفيدين من كرامة في شمال سيناء 

 ففي محافظة شمال سيناء، بلغت عدد الأسر بالبرنامج 27,340 أسرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من "تكافل" 13,293 مستفيد، وعدد المستفيدين من "كرامة" 14,047 مستفيد، وعدد المستفيدين من كرامة من المسنين 4,153 مستفيد، ومن كرامة من ذوي الإعاقة 8,571 مستفيد، ومن كرامة من الأيتام 570 مستفيد.

كما بلغ عدد المستفيدين من  البرنامج من الذكور 6,546 مستفيد، ومن الإناث 20,794 مستفيدة، أما فيما يتعلق بالحالة التعليمية، بلغ عدد المستفيدين من لا يعرفون القراءة والكتابة  10,866 مستفيد، ومن الذين يعرفون القراءة والكتابة 4,614 مستفيد، ومن الملتحقين بفصول محو أمية 2,544 مستفيد، ومن أصحاب التعليم المتوسط وفوق المتوسط  3,827 مستفيد، ومن الحاصلين على مؤهل جامعي 353 مستفيدا.

وبلغ عدد من لديهم تأمين صحي 28,553 مستفيد، ومن لديهم بطاقات تموين 20,277 مستفيد، ومن ذوي الإعاقة 10,310 مستفيدين.

 

عدد المستفيدين من كرامة في جنوب سيناء 

أما محافظة جنوب سيناء، فقد بلغت عدد الأسر المقبولة بالبرنامج  3,846 أسرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من "تكافل" 1,788 مستفيد، وعدد المستفيدين من "كرامة" 2,058 مستفيد، وعدد المستفيدين من كرامة من المسنين 876 مستفيدا، ومن كرامة من ذوي الإعاقة 657 مستفيدا، ومن كرامة من الأيتام 64 مستفيدا.

وقد بلغ عدد المستفيدين من الذكور 727 مستفيدا، ومن الإناث 3,119 مستفيدة، وبلغ عدد المستفيدين ممن لا يجيدون القراءة والكتابة 1,139 مستفيد، ومن الذين يعرفون القراءة والكتابة 569 مستفيدا، ومن الملتحقين بفصول محو أمية 2,544 مستفيد، ومن الحاصلين على مؤهل جامعي 48 مستفيدا.

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