السبت 26 أبريل 2025
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جائزة تحمل اسم الدكتورة مها الشناوى بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الاسكندريه
الاسكندريه

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن مبادرة مقدمة من المخرج كريم الشناوي لمنح جائزة مالية تحمل اسم شقيقة والده الراحلة، الدكتورة مها الشناوى، تقديرًا لمسيرتها الأكاديمية والإنسانية.

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وتنقسم الجائزة إلى جائزتين ماليتين تُمنحان سنويًا لأفلام الطلبة المتميزة، بهدف دعمهم وتحفيزهم على الاستمرار في تقديم الأعمال الفنية.

رحلت الدكتورة بالمعهد العالي للسينما مها الشناوي عام 2021، وكانت من الشخصيات الأكاديمية البارزة، وقد تركت أثرًا كبيرًا في نفوس طلابها وزملائها، مما يجعل هذه الجائزة امتدادًا طبيعيًا لمسيرتها الحافلة بالعطاء.

وعبر المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تقديره واعتزازه بدعم المخرج كريم الشناوي للمهرجان ماديا ومعنويا مشيدا بمبادرته المالية التي ستمنح الطلاب أملا في تقديم أفلام مبدعة مستقبلا.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.


وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة، أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار  بداية من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.

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مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الدكتورة مها الشناوي بالمعهد العالي للسينما الاسكندرية

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