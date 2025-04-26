السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة في كمين الكيلو 6 بقنا

مديرية أمن قنا، فيتو
مديرية أمن قنا، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في القبض على شخصين داخل سيارة، بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة في كمين الكيلو 6 بدائرة بندر قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا  بتمكن قوات الأمن في كمين الكيلو 6 بدائرة البندر، من ضبط شخصين داخل سيارة ميكروباص بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة.

وبعد الفحص تبين أن المتهمين من محافظة قنا مركز دشنا قرية أبودياب قادمين من محافظة مرسى مطروح بحوزتهما 7 بنادق آلية وكميات من الذخيرة تم ضبطهما خلال مرورهما على كمين الكيلو 6 في بندر قنا.

تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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