السبت 26 أبريل 2025
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محافظات

ضبط دقيق بلدي مدعم خلال حملات تموينية في الإسكندرية

تموين الاسكندريه
تموين الاسكندريه

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

 

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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية وبتعليمات من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية.

              

حيث قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة بالاشتراك مع أحمد هيبة رئيس رقابة المنتزة بشن حملات تموينية على نطاق المحافظة.

 

أسفرت الحملات عن ضبط مخبز بلدى بتجميع  ٦ شكاير دقيق بلدى غير الدقيق المربوط عليه المخبز وضبط أحد المخابز البلدية قام بتجميع ١١ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم

كما تم تحرير ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير٣ محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز وتحرير ٤ محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين وتحرير ٣ محاضر عدم نظافة أدوات عجين.

 

كما ضبط أحد منافذ مشروع جمعيتي قام بالتصرف في كمية ٣٠٠ كجم سكر، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لبدال تمويني.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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مديرية التموين بمحافظة الاسكندرية الفريق أحمد خالد المهندس السيد حرز الله

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