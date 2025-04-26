السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

الاحتلال ينفذ غارة جوية علي مدينة خان يونس

خان يونس،فيتو
خان يونس،فيتو

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة إسرائيلية على منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس، حسبما أفادت تقارير إخبارية في نبأ عاجل.

وفي الوقت ذاته تواصل طائرات  الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة،  مما أدى الي استمرار ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات.

واستشهد 5 مواطنين بينما أصيب آخرون مساء اليوم السبت، إثر غارتين استهدفتا مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 27 شهيدًا.

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