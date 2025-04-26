أحمد فتوح: لاعب خبيث بالزمالك أفسد علاقتي بشيكابالا

كشف أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، كواليس حادث الدهس، وحقيقة تعاطيه المخدرات أثناء قيادته السيارة، موضحًا قصة أزمته مع شيكابالا.

أحمد فتوح يوضح تفاصيل حادث الدهس

وأكد خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة “إم بي سي مصر”:"المجني عليه الله يرحمه كان بيعدي الطريق وكان فيه عربية هتخبطه وأنا كنت بتفاداه وكان معايا في العربية محمد صبحي وصديق آخر ليا، ووقت الحادثة صديقي نطق الشهادتين، أما محمد صبحي فقفز من العربية، الدنيا كانت ضلمة وقت الحادث بس أنا طمنتهم إني بخير".



هل تعاطيت مخدرات أثناء حادث الدهس؟ أحمد فتوح يجيب

وتابع فتوح :"مش هرد على اللي بيتهموني إني كنت تحت تأثير المخدرات وقت حادث الدهس، واللي عايز يقول أي حاجة يقول وبراحته".





قصة علاقة أحمد فتوح بشيكابالا

وبشأن تدهور علاقته بشيكابالا في وقت ما، علق أحمد فتوح:"كان لاعب خبيث في الزمالك قال لي شيكابالا اتكلم عليك كلام مش كويس وإنك هربت من المعسكر، بعدها زعلت منه ولغيت المتابعة بتاعته على انستجرام، بس بعدها اتصالحنا وفهمته اللي حصل وانا بحبه، موقف كان عبيط وانتهى بس شيكا على طول في ضهري وهو بيفرق معانا، بس لما نخسر".

وقال:"انا كنت تعبان وعندي برد، وبلغت شيكابالا وعرف ممدوح عباس ورئيس نادي الزمالك إني تعبان ومهربش من معسكر الزمالك".

دعم ممدوح عباس لأحمد فتوح

وأشار:"ممدوح عباس دفع ليا رقم كويس حبا فيا، ودي خارج عقدي مع الزمالك، لإني عندي التزامات في البيت واقساط عربية، وهو بيعتبر شيكابالا ابنه وبيحب زيزو"



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.