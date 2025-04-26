السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن دية ضحية الدهس

أحمد فتوح لاعب الزمالك،
أحمد فتوح لاعب الزمالك، فيتو

قال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك إن شقيق المتوفى ضحية الدهس أتعبني، في التفاوض، ولعب علينا كثيرا فكان مرة يرد علينا ومرات كثيرة لا يرد، لغاية آخر يوم طلعت فيه إخلاء سبيل، وبعد أن عرض رقم كبيرا علي قلت له مقدرش على الرقم ده، وفي النهاية حصلوا على 12 مليون جنيه في النهاية كدية والموضوع انتهى".

 

هل تكفل رجل أعمال زملكاوي بدية أحمد فتوح لأسرة ضحية الدهس؟

وأكد خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز بقناة “إم بي سي مصر”:"دفعت الدية من جيبي ومفيش رجل أعمال زملكاوي دفع ليا حاجة، دفعت الفلوس كلها من جيبي ودي كانت غلطتي من الأول".

محنة أحمد فتوح بعد حادث الدهس

وأضاف أحمد فتوح: "فيه ناس تخلوا عني في الأزمة ومكنتش متوقع كده، أخواتي من مدينة السلام كانوا جنبي، وشيكابالا وزيزو والزناري وقفوا جنبي، وفيه لاعبين من الزمالك موقفوش جنبي ومكنتش متخيل انهم مش هيقفوا جنبي، ولاعب مقرب مني تخلى عني". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد فتوح فتوح دية أحمد فتوح الزمالك نادي الزمالك ياسمين عز برنامج كلام الناس

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة

أرقام أحمد فتوح مع الزمالك ومنتخب مصر في يوم ميلاده الـ 27

أحمد فتوح يشارك في مران الزمالك وبيسيرو يطمئن عليه

ads

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ من محمد رمضان بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن دية ضحية الدهس

جماهير الأهلي تعتذر لـ مارسيل كولر بعد أحداث مباراة صن داونز

أحمد فتوح يكشف حقيقة انتقاله للأهلي ويعلق على رحيل زيزو عن الزمالك

صدمة قوية، رسميا نيس الفرنسي يعلن إصابة محمد عبد المنعم

شوبير: الأهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية بالدوري لهذا السبب

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يلغي مران الأهلي اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من تقديم ثواب الطائعين على عذاب الكافرين؟ (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالفرح والسعادة

سر حداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشرة وعلى غيره 3 أيام

المزيد
الجريدة الرسمية