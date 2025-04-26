أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن دية ضحية الدهس

قال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك إن شقيق المتوفى ضحية الدهس أتعبني، في التفاوض، ولعب علينا كثيرا فكان مرة يرد علينا ومرات كثيرة لا يرد، لغاية آخر يوم طلعت فيه إخلاء سبيل، وبعد أن عرض رقم كبيرا علي قلت له مقدرش على الرقم ده، وفي النهاية حصلوا على 12 مليون جنيه في النهاية كدية والموضوع انتهى".

هل تكفل رجل أعمال زملكاوي بدية أحمد فتوح لأسرة ضحية الدهس؟

وأكد خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز بقناة “إم بي سي مصر”:"دفعت الدية من جيبي ومفيش رجل أعمال زملكاوي دفع ليا حاجة، دفعت الفلوس كلها من جيبي ودي كانت غلطتي من الأول".

محنة أحمد فتوح بعد حادث الدهس

وأضاف أحمد فتوح: "فيه ناس تخلوا عني في الأزمة ومكنتش متوقع كده، أخواتي من مدينة السلام كانوا جنبي، وشيكابالا وزيزو والزناري وقفوا جنبي، وفيه لاعبين من الزمالك موقفوش جنبي ومكنتش متخيل انهم مش هيقفوا جنبي، ولاعب مقرب مني تخلى عني".

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