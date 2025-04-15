براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

يستعد نادي الزمالك، للإعلان عن إتمام صفقة محمد شريف لاعب الخليج السعودي لضمه لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر بالزمالك فى تصريحات: إن الزمالك قدم عرضا ماليا كبيرا إلى اللاعب للانضمام للفريق خلال الانتقالات الصيفية، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

وقدم الزمالك عرضًا مغريًا للحصول على توقيع محمد شريف وضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشف المصدر أن الزمالك عرض على اللاعب ما يقرب من مليون دولار من أجل الحصول على توقيعه، على أن يتقاضي راتب 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، على أن يكون الموسم الأول «كاش»، بحسب اتفاقه مع مسؤولي الأبيض في الجلسة.

محمد شريف عقد جلسة مع مسؤلي الزمالك بعد التأكد من رفض السويسرى مارسيل كولر فكرة عودته مرة أخرى، للنادي الاهلي، خاصة أنه هو من رحب برحيله للدورى السعودى من بوابة الخليج.



وأشارت مصادر من داخل نادي الزمالك أن محمد شريف عقد جلسة أمس مع مسؤولي القلعة البيضاء، ووقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم، وذلك في جلسة تم عقدها في منزل رجل الأعمال ممدوح عباس، وبحضور اللاعب ووكيل أعماله، وأحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني ثنائي لجنة التخطيط في القلعة البيضاء.

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