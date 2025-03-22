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رياضة

أرقام أحمد فتوح مع الزمالك ومنتخب مصر في يوم ميلاده الـ 27

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

يحتفل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيوم ميلاده الـ 27، حيث إنه من مواليد 22 مارس عام 1998.

 

أرقام أحمد فتوح مع الزمالك ومنتخب مصر

وشارك أحمد فتوح مع الزمالك في 172 مباراة، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 15 هدفا، في حين خلال فترة وجوده معارا لفريق سموحة شارك اللاعب في 34 مباراة وصنع خلالها 5 أهداف.

وشارك فتوح مع المنتخب الوطني في 28 مباراة دولية بمختلف البطولات، سجل هدفًا وصنع آخر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها غدًا الأحد في استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

 

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر 

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة غدًا الأحد في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر 

 خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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