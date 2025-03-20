أحمد فتوح يشارك في مران الزمالك وبيسيرو يطمئن عليه

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وشارك الظهير الأيسر في الفقرة التأهيلية والجزء الخططي والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي.

وكان أحمد فتوح خضع لعلاج تحفظي خلال الفترة الأخيرة، وأدى تدريبات تأهيلية حتى تحسنت حالته، وبناء عليه شارك في مران اليوم الخميس.

وعاني فتوح من آلام متكررة وتورم في الركبة، وتم الاستقرار على عدم خضوع اللاعب لعملية جراحية بعد استشارة أكبر الأطباء في ألمانيا، وتأكيدهم بعدم حاجة اللاعب للخضوع لجراحة في الوقت الحالي، وأنه يستطيع المشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بمتابعة اللاعب في التدريبات للاطمئنان على حالته.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع أحمد فتوح تم خلالها الاطمئنان على حالته، وتم منحه العديد من التعليمات الفنية الخاصة في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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