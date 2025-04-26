السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يشن حملة مكثفة على سيارات السرفيس وضبط 347 مخالفة وحجز 12 مركبة

حملة مكثفة على سيارات
حملة مكثفة على سيارات السرفيس
ads

 وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التفتيشية على مختلف خطوط السير والمواقف.
 وقد أسفرت الحملات التي نفذها جهاز السرفيس والنقل الجماعي على مدار الأيام الأربعة الماضية عن ضبط ٣٤٧ مخالفة متنوعة، شملت عدم الالتزام بالتعريفة المعلنة، وعدم وضع الملصق الخاص بالخط والتعريفة على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة، وتجزئة خطوط السير، والانتظار خارج المواقف الرسمية.
 

وشملت الحملات التفتيشية شوارع وميادين حيوية بمختلف أنحاء المحافظة، منها الجيزة والبحر الأعظم وربيع الجيزي والمشابك وأول فيصل والعمرانية والهرم والرماية والمنصورية ونكلا ووردان وكفر حكيم والكيت كات والبراجيل وطريق مصر أسيوط الزراعي وبرك الخيام ومزغونة، وذلك في نطاق أحياء ومراكز ومدن الوراق وإمبابة وأوسيم وكرداسة والصف والعياط وأطفيح والبدرشين.
 

حجز ١٢ سيارة مخالفة واستجابة فورية لشكاوى الركاب
 

وأسفرت الحملات عن حجز ١٢ سيارة سرفيس، من بينها ٨ سيارات تبين انتهاء التراخيص الخاصة بها، بالإضافة إلى ٤ سيارات تم حجزها بناءً على شكاوى مباشرة وردت من المواطنين بشأن مخالفات ارتكبها سائقوها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة.
 

وفي استجابة سريعة لشكاوى الركاب بشأن نقص عدد سيارات السرفيس المتجهة إلى مناطق ٦ أكتوبر من مواقف ميدان لبنان وحدائق الأهرام، قام جهاز السرفيس بتوفير عدد إضافي من السيارات لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل عملية نقلهم.
 

المحافظ يؤكد على استمرار الحملات وتطبيق القانون على المخالفين
 

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على استمرار وتيرة الحملات المكثفة على مختلف مواقف سيارات السرفيس في جميع أنحاء المحافظة، وذلك لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة قانونًا ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
 

وشدد المحافظ على أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مطلقًا في تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي سائق يرتكب مخالفة، وذلك حرصًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة النقل الجماعي بالمحافظة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحملات التفتيشية التراخيص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المواقف الرسمية تطبيق القانون على المخالفين طريق مصر أسيوط الزراعي طريق مصر أسيوط عادل النجار محافظ الجيزة

مواد متعلقة

"البيئة" تطلق حملة نظافة كبرى بمحمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر

الدليل الكامل لمواعيد غلق المحلات والمطاعم والورش بالجيزة خلال فصل الصيف

اليوم، قطع المياه عن مناطق حيوية بالجيزة لمدة 6 ساعات

قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة غدا

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة يوجه بتكثيف جهود النظافة والإسراع بتنفيذ مشروعات التطوير بالحوامدية

وزيرة البيئة تبحث مع سفير نيبال هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء

الدقي يعلن الحرب على المخالفات بتوجيهات من محافظ الجيزة
ads

الأكثر قراءة

تعدى على زميلته بالضرب، فيديو متداول يقود الشرطة لضبط عامل بمطعم بمدينة نصر

مصدر بالأهلي: كولر في حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الجماهيري

بعد موته بشكل مفاجئ، جمال شعبان يكشف سر وفاة شريف نصار ضحية التنمر الإلكتروني

من يقود الأهلي في كأس العالم للأندية؟ مصدر يرد

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025 ببداية التعاملات

رجال الإسعاف يعيدون أمانات بـ 900 ألف جنيه لعامل بمحل ذهب

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار يسجل 75 جنيها

صحيفة سويسرية: إقالة كولر قادمة بعد الخروج الأفريقي المؤلم

خدمات

المزيد

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم السبت 26- 04- 2025 بالأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 26-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما نتيجة استيلاء الهوى والشيطان على قلوب الناس؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بارتكاب معصية

المزيد
الجريدة الرسمية