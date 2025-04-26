محافظ الجيزة يشن حملة مكثفة على سيارات السرفيس وضبط 347 مخالفة وحجز 12 مركبة

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التفتيشية على مختلف خطوط السير والمواقف.

وقد أسفرت الحملات التي نفذها جهاز السرفيس والنقل الجماعي على مدار الأيام الأربعة الماضية عن ضبط ٣٤٧ مخالفة متنوعة، شملت عدم الالتزام بالتعريفة المعلنة، وعدم وضع الملصق الخاص بالخط والتعريفة على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة، وتجزئة خطوط السير، والانتظار خارج المواقف الرسمية.



وشملت الحملات التفتيشية شوارع وميادين حيوية بمختلف أنحاء المحافظة، منها الجيزة والبحر الأعظم وربيع الجيزي والمشابك وأول فيصل والعمرانية والهرم والرماية والمنصورية ونكلا ووردان وكفر حكيم والكيت كات والبراجيل وطريق مصر أسيوط الزراعي وبرك الخيام ومزغونة، وذلك في نطاق أحياء ومراكز ومدن الوراق وإمبابة وأوسيم وكرداسة والصف والعياط وأطفيح والبدرشين.



حجز ١٢ سيارة مخالفة واستجابة فورية لشكاوى الركاب



وأسفرت الحملات عن حجز ١٢ سيارة سرفيس، من بينها ٨ سيارات تبين انتهاء التراخيص الخاصة بها، بالإضافة إلى ٤ سيارات تم حجزها بناءً على شكاوى مباشرة وردت من المواطنين بشأن مخالفات ارتكبها سائقوها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة.



وفي استجابة سريعة لشكاوى الركاب بشأن نقص عدد سيارات السرفيس المتجهة إلى مناطق ٦ أكتوبر من مواقف ميدان لبنان وحدائق الأهرام، قام جهاز السرفيس بتوفير عدد إضافي من السيارات لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل عملية نقلهم.



المحافظ يؤكد على استمرار الحملات وتطبيق القانون على المخالفين



وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على استمرار وتيرة الحملات المكثفة على مختلف مواقف سيارات السرفيس في جميع أنحاء المحافظة، وذلك لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة قانونًا ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.



وشدد المحافظ على أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مطلقًا في تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي سائق يرتكب مخالفة، وذلك حرصًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة النقل الجماعي بالمحافظة.



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