أحمد كريمة: المواريث أحكام قطعية لا تقبل التبديل ومقدراتها محفوظة بالنصوص

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بـ جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، أن المقدّرات الشرعية قطعية الورود من آيات القرآن الكريم المحكم، والأحاديث النبوية الصحيحة، وقطعية الدلالة، مشيرًا إلى أنه ليس لها إلا معنى واحد لا يتغير ولا يتبدل، باعتبارها مسلمات شرعية في سائر الأزمنة والأمكنة.

كريمة يوضح أحكام المواريث

وأوضح أن هذه المقدّرات تشمل: أعداد الصلوات وركعاتها، والطواف حول الكعبة المشرّفة، والسعي بين الصفا والمروة، ونِسب المخرج من زكاة الأموال والأبدان، والمواريث من الفروض المقدّرة بشروطها، والتي حددها القرآن الكريم في ستة مقادير هي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس، وذلك في الآيات (11)، و(12)، و(176) من سورة النساء.

كريمة: أصحاب الفروض في الميراث يبلغ عددهم اثني عشر شخصًا، أربعة من الرجال وثمانية من النساء

وأضاف “كريمة” في تصريحات له أن أصحاب الفروض يبلغ عددهم اثني عشر شخصًا، أربعة من الرجال وثمانية من النساء، مشيرًا إلى أن الإرث بالعصوبة النسبية يتم عبر جهات محددة تبدأ ببني الميت ثم بنيهم وإن سفلوا، يليهم أصل الميت الأب ثم أبوه وإن علا، ثم الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم.

وبيّن الدكتور كريمة أن العصبة مع الغير تشمل: بنت الصلب، وبنت الابن إذا لم توجد البنت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب عند عدم وجود الشقيقة، مؤكدًا أن هؤلاء الأربع يصِرن عصبة بأخوتهن الذين في قوتهم. كما يتم تعصيب بنات الابن ببني عمهن الذين في درجتهن، أو ببني إخواتهن، أو ببني أبناء عمهن إذا احتجنا إليهم في التوريث.

واستشهد الدكتور كريمة بقول الله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]، وقوله عز وجل:{وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [النساء: 176].

وأشار إلى أن العصبة مع الغير هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، كالأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت، سواء كانت واحدة أم أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة".

كريمة: آيات المواريث في القرآن الكريم مستقرة محكمة

وشدد على أن آيات المواريث في القرآن الكريم مستقرة محكمة، مشحونة بتعبيرات تدل على الإلزام، مثل قوله تعالى:

{نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7]، وقوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ} [النساء: 11]، وقوله سبحانه:{وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ} [النساء: 12]، وقوله عز وجل: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: 13].

وأضاف أن الله تعالى ختم آيات المواريث ببيان العقاب والثواب، حيث قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} [النساء: 13-14].

واختتم الدكتور أحمد كريمة تصريحه قائلًا: "أدامنا الله عز وجل معظمين لأحكام دينه"، مستشهدًا بقوله تعالى:

{ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]، وأضاف أن مزيدًا من التفصيلات الخاصة بهذا الباب موجودة في كتب الفقه الإسلامي، تحت أبواب فقه التركات أو علم الفرائض.

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