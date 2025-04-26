فرصة أخيرة أمام الإعلامي نيشان لوقف قرار حبسه في سب ياسمين عز

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز شهرا، وغرامة 50 ألف جنيه.

يعطي القانون للمتهم الصادر ضده حكم حق الاستئناف على حكم حبسه ولمحكمة الاستئناف إما بالتأييد أو التخفيف أو الإلغاء، وبالتالي يحق للإعلامي اللبناني نيشان تقديم استئناف على الحكم، وسيتم التأييد أو التخفيف أو الإلغاء.

أزمة نيشان وياسمين عز

وكان الإعلامي نيشان أعلن عن استضافة ياسمين عز وحضورها جلسة الحوار بينهما في منتدى الإعلام العربي في دبي، لكنها لم تحضر، فعلق قائلا: "أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي".

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