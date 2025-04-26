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حوادث

إصابة 5 أشخاص وخسائر بملايين الجنيهات، تفاصيل حريق مصنع أكتوبر (صور)

إصابة 5 أشخاص وخسائر
إصابة 5 أشخاص وخسائر بملايين الجنيهات بحريق في ٦ أكتوبر

نشب حريق هائل، منذ قليل، داخل مصنع كرتون وبلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق ضخم داخل مصنع كرتون وبلاستيك.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

 

تفاصيل حريق مصنع فى أكتوبر 

ونظرًا لشدة النيران واتساع رقعة الحريق، عززت قوات الحماية المدنية من جهودها بالدفع بسيارتي خزان مياه استراتيجي و4 سيارات إطفاء إضافية، ليصل إجمالي السيارات المشاركة إلى 10 سيارات إطفاء. 

وتمكنت القوات من محاصرة كرات اللهب ومنع امتدادها إلى باقي المصانع المجاورة، مع تنفيذ عملية إخلاء كاملة للعاملين بالمصنع حفاظًا على سلامتهم.

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كما فرضت القوات كردونًا أمنيًا واسع النطاق حول موقع الحريق لمنع امتداد النيران إلى المصانع والمباني المجاورة، بينما تستمر جهود السيطرة الكاملة على الحريق حتى هذه اللحظة.

وأسفر الحادث عن خسائر مادية ضخمة تُقدَّر بملايين الجنيهات، فيما لم تُسجل وفيات حتى الآن.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. كما يواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وأسباب اندلاع النيران.

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