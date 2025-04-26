السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، قوافل الأحوال المدنية تواصل تسهيل الخدمات على المواطنين

استخراج الآلاف من
استخراج الآلاف من بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جهوده لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، بإيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا إلى عدة محافظات هي: (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء).

استخراج الآلاف من بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة

 

وقد أسفرت تلك القوافل عن استخراج 4038 بطاقة رقم قومي و14258 مصدرًا مميكنًا. وفي ضوء الإقبال الكبير من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل بهذه المحافظات اعتبارًا من 26/4/2025.

استجابة فورية للاتصالات الجماهيرية

على مدار الأسبوع، واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة المخصصة:(15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.


وأسفرت الاستجابة عن استخراج وتوصيل 848 بطاقة رقم قومي و196 مصدرًا مميكنًا في ذات اليوم.

دعم الحالات الإنسانية والمجتمعية

تم إيفاد مأموريات إلى 47 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي.

استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي 108 من العاملين والمترددين على العاصمة الإدارية والنوادي الخاصة.

مواصلة استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجي، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي 282 مواطنًا ومواطنة.


إشادة جماهيرية بمبادرات القطاع

وقد لاقت هذه الجهود استحسانًا كبيرًا من المواطنين لما لها من أثر إيجابي في التيسير عليهم، وتوفير الوقت والجهد أثناء تلقي الخدمات بصورة مميزة.

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يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية.

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