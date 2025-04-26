المشدد 5 سنوات لأمين مخزن اختلس مبلغا ماليا من جهة عمله بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، السجن المشدد 5 سنوات لأمين مخزن لاختلاسه مبلغا ماليا من جهة عمله، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

المشدد 5 سنوات لأمين مخزن لاختلاسه مبلغ مالى من جهة عمله بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.



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أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد.ج.م" 50 سنة - أمين مخزن بشركة للصناعات الغذائية - مقيم ٣٦ شارع عبده غريب - أرض أبو سعده - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية، في القضية رقم ٧٤٦٥ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم ٤٣٤٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، بصفته (أمين مخزن) من بين العاملين بالشركة اختلس بضائع قيمتها ۱۱۳۸۰٤,٥ جنيهًا "مائة وثلاثة عشر ألفا وثماني مائة وأربعة جنيهات وخمسون قرشا" المملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن استلمها (البضائع) كأمين مخزن لبيعها لعملاء الشركة إلا أنه لم يورد ثمنها أو يردها لجهة عمله واختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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