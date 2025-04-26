السبت 26 أبريل 2025
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رئيسة مدينة السنطة تتابع جهود رفع كفاءة الشوارع والميادين

رئيسة مدينة السنطة
رئيسة مدينة السنطة تتابع جهود رفع كفاءة الشوارع والميادين

تابعت اليوم منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، في محافظة الغربية سير الأعمال المختلفة في قطاع المركز والمدينة.

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وشملت الجولة متابعة أنشطة جهاز النظافة بمدينة السنطة، والتي تضمنت أعمال رفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة وكنس الشوارع ورفع الأتربة، في إطار خطة تحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري للمدينة. كما تابعت سيادتها أعمال الدهانات للأرصفة بالشوارع والميادين ضمن الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير.

وأكدت رئيسة مدينة السنطة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بمدينه السنطة، بالإضافة إلى متابعة النشاط اليومي المستمر للمشروعات التنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في المدينة أو القرى التابعة لها.

كما شددت "صالح" على أهمية إزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء، ومراقبة الأسواق بشكل مستمر لضمان انضباطها، مع التأكيد على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رضاهم.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مستوى المعيشة بالمركز، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات.

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