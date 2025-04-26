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وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعًا لمعالجة التسرب التعليمي وتعليم الكبار

وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعًا لمعالجة التسرب التعليمي وتع

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اجتماعا بحضور  جيهان صابر، وكيل المديرية، ووكلاء الإدارات التعليمية العشر، واسماعيل المرسي، رئيس فريق مكافحة التسرب التعليمي بالمديرية لمناقشة معالجة التسرب وتعليم الكبار، خلال الاجتماع الذي عقدته لفرق التسرب التعليمي بالمديرية والإدارات التعليمية.

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 وشدد وكيل تعليم الغربية على ضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل مع الطلاب المتسربين. كما وجه بتحديث حصر الطلاب وفقًا للاستمارات المجمعة، مع توثيق كافة الإجراءات المتخذة لإعادة دمج هؤلاء الطلاب في العملية التعليمية.

وأكد وكيل تعليم الغربية على أهمية تجهيز ملف كامل لفريق التسرب التعليمي بكل إدارة تعليمية، يشمل تشكيل الفريق، وملفًا مصورًا يوثق الاجتماعات والفعاليات التي تمت في هذا الإطار، بهدف ضمان المتابعة الدقيقة وتفعيل الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الإدارات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في الحد من التسرب التعليمي ودعم برامج تعليم الكبار بمحافظة الغربية.

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